Скончалась татарстанский искусствовед Розалина Шагеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Накануне умерла известный татарстанский искусствовед, поэтесса, музеолог Розалина Шагеева. Заслуженному деятелю искусств республики было 78 лет, сообщает Министерство культуры РТ.

Шагеева родилась 28 июля 1945 года в селе Бишня Зеленодольского района, однако уже в пять лет вместе с родителями переехала в Казань. Тяга к поэзии проснулась в ней еще в школьные годы — она писала стихотворения, а в 1960 году стала победительницей конкурса «Ялкын». В 1968 году окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета им.Ульянова-Ленина, затем начала работать в Государственном музее изобразительных искусств ТАССР.

В 1991 году заняла должность заведующей отделом искусств в НКЦ «Казань», а в 1996-м — заместителя директора Музея национальной культуры.

С 2008 по 2011 год она трудилась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», а с 2011-го стала старшим научным сотрудником и ведущим методистом научно-экспозиционного отдела в Национальном культурном центре «Казань».

Розалина Шагеева входила в Союз писателей Татарстана. Ее перу принадлежат десятки книг. Деятельность специалиста была связана с татарским национальным искусством, сохранением традиций. Является лауреатом премии имени Баки Урманче.

Церемония прощания с искусствоведом состоится в 10 утра 15 мая в главном здании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан по адресу: г.Казань, ул.К.Маркса, 64.

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Розалины Гумеровны Шагеевой и разделяет горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении.