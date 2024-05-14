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Скончалась татарстанский искусствовед Розалина Шагеева
Накануне умерла известный татарстанский искусствовед, поэтесса, музеолог Розалина Шагеева. Заслуженному деятелю искусств республики было 78 лет, сообщает Министерство культуры РТ.
Шагеева родилась 28 июля 1945 года в селе Бишня Зеленодольского района, однако уже в пять лет вместе с родителями переехала в Казань. Тяга к поэзии проснулась в ней еще в школьные годы — она писала стихотворения, а в 1960 году стала победительницей конкурса «Ялкын». В 1968 году окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета им.Ульянова-Ленина, затем начала работать в Государственном музее изобразительных искусств ТАССР.
В 1991 году заняла должность заведующей отделом искусств в НКЦ «Казань», а в 1996-м — заместителя директора Музея национальной культуры.
С 2008 по 2011 год она трудилась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», а с 2011-го стала старшим научным сотрудником и ведущим методистом научно-экспозиционного отдела в Национальном культурном центре «Казань».
Розалина Шагеева входила в Союз писателей Татарстана. Ее перу принадлежат десятки книг. Деятельность специалиста была связана с татарским национальным искусством, сохранением традиций. Является лауреатом премии имени Баки Урманче.
Церемония прощания с искусствоведом состоится в 10 утра 15 мая в главном здании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан по адресу: г.Казань, ул.К.Маркса, 64.
«Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Розалины Гумеровны Шагеевой и разделяет горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении.
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