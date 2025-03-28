Минниханов выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов выразил премьер-министру и верховному главнокомандующему ВС Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с землетрясением в азиатской стране.

«Прошу принять искренние соболезнования в связи с постигшим Вашу страну разрушительным землетрясением. Мы глубоко сочувствуем мьянманскому народу — всем тем, кто пострадал от последствий этого бедствия», - написал Минниханов в своем письме.

Он также выразил поддержку всем службам спасателей и волонтерам, которые работают без устали для помощи пострадавшим.

«Проявленная в эти дни человеческая солидарность поможет преодолеть все тяготы и невзгоды. Разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Мьянмы», - добавил Раис РТ.

Напомним, что сильное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, его магнитуда варьировалась от 7,7 до 8,2 по разным источникам. После основного толчка последовал афтершок магнитудой 6,4. Стихия затронула также Таиланд, Китай и Вьетнам. По последним данным, число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 человек.