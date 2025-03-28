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Происшествия 28 марта 2025 17:48

Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144

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Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 144, пострадали более 700 человек, передает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Сильное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, его магнитуда варьировалась от 7,7 до 8,2 по разным источникам. После основного толчка последовал афтершок магнитудой 6,4. Стихия затронула также Таиланд, Китай и Вьетнам.

В Таиланде, в частности в Бангкоке, в результате катастрофы погибло минимум три человека, еще около 80 числятся пропавшими без вести.

Россиянка рассказала «Татар-информу» подробности землетрясения в Бангкоке. По ее словам, ЧП произошло утром.

«Я проснулась от землетрясения, даже не сразу поняла, что происходит. Дом шатался в стороны, я услышала грохот и ощутила движение, из стороны в сторону», – поделилась она.

#землетрясение
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