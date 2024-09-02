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Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на Камчатке
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа и пассажиров разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8. Соответствующую телеграмму он направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«В связи с трагической гибелью людей в результате крушения вертолета на Камчатке выражаю самые искренние соболезнования от имени татарстанцев и от себя лично. Разделяем боль утраты со всеми родными и близкими погибших в этой страшной катастрофе, просим передать им слова глубокого сочувствия и поддержки», — подчеркнул руководитель республики.
Вертолет Ми-8Т с 19 туристами и тремя членами экипажа разбился на Камчатке 31 августа в районе вулкана Вачкажец. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли. По решению главы региона 3 сентября объявлено на Камчатке днем траура.
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