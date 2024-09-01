МЧС: На Камчатке разбился вертолет Ми-8, найдены его обломки

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом сообщает МЧС России.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», – говорится в телеграм-канале чрезвычайного ведомства.

По данным оперативных служб, вертолет забрал туристов и пропал с радаров практически сразу после вылета. Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, предварительно, погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах. На место крушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у специалистов необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.