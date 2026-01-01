news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 января 2026 14:36

Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Херсонщины из-за атаки БПЛА

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Херсонщины из-за атаки БПЛА
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Херсонской области. Слова поддержки он адресовал руководству региона, а также семьям погибших и пострадавших, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Трудно подобрать слова, чтобы выразить весь ужас от произошедшей трагедии. Десятки мирных жителей в семейном кругу встречали Новый год и подверглись жестокой атаке дронами», – констатировал Рустам Минниханов.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – подчеркнул он.

В результате массированной атаки беспилотников в ночь на 1 января в Херсонской области, согласно последним данным, погибли 24 человека, в том числе один ребенок. Ранены 50 человек.

читайте также
СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области
#атака БПЛА #Херсонская область #соболезнования #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

31 декабря 2025
Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

31 декабря 2025