Происшествия 1 января 2026 09:45

СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области

Уголовное дело о теракте завели по факту гибели более 20 человек из-за удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщили в СК России.

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, жертвами атаки стали 24 человека, еще как минимум 50 получили ранения. «Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли», – написал он в своем телеграм‑канале.

Сальдо уточнил, что среди погибших есть ребенок. По его словам, один из примененных украинских дронов был оснащен зажигательной смесью. Удар был нанесен около полуночи, после чего начался пожар – его удалось ликвидировать только к утру.

Информация о числе пострадавших и погибших продолжает уточняться. Всем раненым оказывается медицинская помощь, подчеркнул губернатор, добавив, что пострадавшие получат необходимую поддержку.

