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Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения в Ливии
Председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования председателю Президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с трагическими последствиями урагана и наводнения на северо-востоке страны.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этих стихийных бедствий. Разделяю горечь этих потерь и скорблю вместе с Вами и народом Ливии», — говорится в телеграмме, предоставленной пресс-службой Раиса РТ.
В воскресенье, 10 сентября, на Киренаику обрушился ураган «Даниэль». Две плотины, которые окружают город Дерну, рухнули, после чего началось наводнение. Вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах. Как сообщает РИА Новости, число жертв достигло 7 тыс. человек. Накануне соболезнования выразил и Президент России Владимир Путин, отметив, что Россия готова оказать помощь при устранении последствий стихийного бедствия.
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