Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Ливии

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей из-за ураганов и наводнения, обрушившихся на Ливию, Председателю Президентского совета этой страны Мухаммеду Менфи. Послание опубликовано на сайте Кремля.

«<…> примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны», — написал Путин, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», — добавил глава российского государства.

Upd. (22.30): В воскресенье, 10 сентября, на Киренаику (восточную Ливию) обрушился ураган «Даниэль». Две плотины, которые окружают город Дерну, рухнули, после чего началось наводнение. Вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах. В Дерне погибли более 3 тыс. человек, информирует агентство Anadolu. Еще 10 тыс., согласно данным Международного Красного Креста, считаются пропавшими без вести.