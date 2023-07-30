Минниханов выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям жителей республики, погибших накануне из-за обрушившегося на Поволжье урагана. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Минувшая суббота стала трагичной для нашей республики. Накануне вечером страшная стихия унесла жизни девяти жителей Татарстана, среди них четверо детей», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

В республике Марий Эл у озера Яльчик ураганный ветер повалил деревья на палатки. Несмотря на оперативную работу спасателей и помощь самих отдыхающих, погибли восемь человек. Все погибшие — жители Татарстана (Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов). В частности, там погибли трое детей, самый младший из которых — 2023 года рождения. Кроме того, на казанской базе отдыха «Актер» из-за падения дерева погибла 14-летняя девочка.

«Особой болью отзываются сообщения о том, что в числе погибших трое детей, самому младшему из которых нет и года», — заметил Рустам Минниханов, комментируя произошедшее на озере Яльчик. «Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких <...>», — добавил он.

«Сейчас в больницах находятся 11 пострадавших из Татарстана. Мною даны поручения держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи. Желаю им скорейшего выздоровления», — подчеркнул Раис РТ.

«По сообщениям МЧС, в Татарстане продолжает действовать штормовое предупреждение. Прошу всех жителей республики быть внимательными, беречь себя и своих близких!» — заключил Рустам Минниханов.