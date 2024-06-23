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СВО 23 июня 2024 15:08

Число погибших при атаке на Крым выросло до трех, почти 100 человек пострадали

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об увеличении числа жертв недавней атаки на город. Согласно его заявлению, число погибших возросло до трех человек, среди которых двое детей и один взрослый.

«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек», – написал Развожаев.

Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

Ранее мы сообщали, что Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

#спецоперация на Украине
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