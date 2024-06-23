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Число погибших при атаке на Крым выросло до трех, почти 100 человек пострадали
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об увеличении числа жертв недавней атаки на город. Согласно его заявлению, число погибших возросло до трех человек, среди которых двое детей и один взрослый.
«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек», – написал Развожаев.
Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.
Ранее мы сообщали, что Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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