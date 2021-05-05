Минниханов выразил соболезнования по случаю смерти экс-ректора КГУ Александра Коновалова

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования сыновьям ушедшего из жизни бывшего ректора Казанского государственного университета Александра Коновалова.

«Уважаемые Дмитрий Александрович и Борис Александрович! С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине вашего отца, выдающегося ученого с мировым именем Александра Ивановича Коновалова. Вы потеряли самого близкого и дорого человека, благодаря которому вы появились на свет и уверенно идете по жизни, который был для вас образцом и крепкой поддержкой — это очень тяжелая, невосполнимая потеря», — говорится в правительственной телеграмме.

Рустам Минниханов подчеркнул, что уход Александра Ивановича стал огромной утратой и для нашей республики, для всей отечественной науки.

По его словам, невозможно переоценить многогранный вклад ученого в развитие фундаментальной химической школы, высшего образования нашей страны, в целом в приумножение интеллектуального потенциала России.

«Он был и увлеченным, целеустремленным исследователем и талантливым организатором, очень компетентным руководителем и активным общественным деятелем, и, самое главное, всегда оставался искренним, интеллигентным человеком. В сердцах всех, кому посчастливилось знать, учиться, сотрудничать с Александром Ивановичем, остается светлая благодарная память об этой неординарной, цельной и духовно богатой личности. Искренне соболезную и сочувствую вам, желаю сил и стойкости, взаимной поддержки в эти печальные дни», — заключил руководитель республики.