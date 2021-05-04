Скончался бывший ректор Казанского университета Александр Коновалов

Сегодня на 88-м году жизни скончался бывший ректор Казанского государственного университета Александр Коновалов, заслуженный профессор КФУ, академик Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан.

Прощание с выдающимся исследователем состоится 6 мая в 10 часов в мраморном зале второго корпуса КФУ (ул. Кремлевская, д. 35).

Фото: пресс-служба КФУ.

«Коллектив КФУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича. <...> Боль от утраты отражается в сердце каждого из нас. Это большая потеря для семьи Казанского университета. Мы скорбим вместе с родными и близкими Александра Ивановича», — подчеркивается в сообщении пресс-службы Казанского университета.

Александр Иванович Коновалов родился 30 января 1934 года в Казани. В 1956 году окончил химический факультет КГУ, и вся его дальнейшая научная жизнь была связана с Казанским университетом. В 1957 году начал трудиться на кафедре органической химии, которую тогда возглавлял академик Борис Арбузов. С 1968 по 1972 год — декан химического факультета; с 1974 по 1999 год — заведующий кафедрой органической химии.

С 1979 по 1990 год Коновалов был ректором Казанского государственного университета. Его работа на посту ректора была направлена на развитие университета, его материально-технической базы и интеллектуального потенциала, укрепление авторитета вуза внутри страны и за рубежом, замечают в вузе.

Кроме того, ученый занимал и другие руководящие посты. В разные годы он был директором Института органической и физической химии КазНЦ РАН, председателем президиума КазНЦ РАН, вице-президентом Академии наук РТ, вице-президентом Российского химического общества имени Д. И. Менделеева, членом Президиума РАН, председателем Научного совета РАН по органической и элементоорганической химии.

Александр Коновалов был ученым с мировым именем и главой всемирно известной казанской химической школы. Его научные интересы были сосредоточены в таких областях, как физическая органическая химия, химия элементоорганических (фосфорорганических) соединений, химия возобновляемого природного сырья, супрамолекулярная и нанохимия. Автор почти тысячи научных трудов, в том числе более 50 авторских свидетельств и патентов, часть из которых внедрена в промышленность.

Удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, «За заслуги перед Республикой Татарстан». Лауреат Государственных премий СССР и РТ, независимой общенациональной премии «Триумф», премии РАН имени Н. Д. Зелинского, международной премии имени В. В. Марковникова. Награжден Золотой медалью РАН имени Д. И. Менделеева и Золотой медалью А. М. Бутлерова, отмечен Благодарностью Президента РТ.