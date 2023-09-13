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Минниханов выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения
Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко, Его Величеству Мухаммеду VI. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
«Прошу принять искренние соболезнования в связи с постигшим Вашу страну разрушительным землетрясением. Мы глубоко сочувствуем марокканскому народу — всем тем, кто пострадал от последствий этого бедствия», — говорится в телеграмме.
Минниханов выразил поддержку службам спасателей и волонтерам, которые без устали работают, чтобы помочь пострадавшим.
«Проявленная в эти дни человеческая солидарность поможет преодолеть все тяготы и невзгоды. Молю Всевышнего Творца о помощи в это трудное время, терпения пострадавшим и милости Его погибшим!» — сказал Раис РТ.
Ранее Al Arabiya сообщала, что в результате землетрясения магнитудой 7 в Марокко погибли 2 681 человек. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования.
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