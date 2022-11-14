Минниханов выразил соболезнование Эрдогану после теракта в Стамбуле

Президент Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнование в связи с терактом в Стамбуле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ваше Превосходительство! От имени татарстанцев, от меня лично примите глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей в Стамбуле. Искренне скорбим вместе с братским народом Турции, просим передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии», – говорится в тексте.

Напомним, 13 ноября в столице Турции произошел взрыв на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек, более 80 – пострадали.

Ранее телеграмму с соболезнованием Эрдогану направил Президент РФ Владимир Путин.