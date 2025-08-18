Минниханов выразил готовность поддержать работу CTTIC с проектом электрокара «Атом»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с партнером Фонда CTTIC, управляющим директором CTTIC Stones (Shanghai) Consulting Management Co., Ltd. господином Янг Цимином. Беседа состоялась на полях III Международного форума «РОСТКИ», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за участие в форуме. Компания CTTIC представляет собой одну из ведущих государственных корпораций Китая в сфере транспорта и инновационной индустрии. Она управляет инвестиционными фондами, направленными на развитие цифровизации и умных транспортных систем.

В ходе разговора Раис РТ заметил, что Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя. «У нас созданы все необходимые условия для комфортной работы и развития бизнеса», – заверил он.

Минниханов также напомнил, что компания CTTIC сотрудничает с проектом по разработке и производству электромобиля «Атом». Он выразил готовность оказать всемерную поддержку в данном вопросе.

«Атом» – первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%. Проект разработан АО «Кама», его главный офис находится в Набережных Челнах. Подразделения компании работают в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а также в Китае. Изначально машины тоже предполагалось производить в Челнах, но затем от этих планов отказались. В проекте задействованы более 1000 российских и 200 китайских специалистов.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.