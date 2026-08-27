Минниханов выразил глубокое уважение многодетным семьям Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ежегодном приеме лучших семей республики в Казанском Кремле. Об этом он написал в своем канале в МАКСе.

«Для нас с супругой огромное удовольствие и честь ежегодно принимать в Кремле лучшие семьи республики – многодетных родителей, супругов, десятилетиями идущих рука об руку, семьи, чьи сыновья сегодня мужественно защищают рубежи нашей Родины», – написал Минниханов.

Раис Татарстана подчеркнул, что семья – самое дорогое и ценное, что есть в жизни. Он поблагодарил родителей за их труд и душевную щедрость и выразил им глубокое уважение.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что в Казанском Кремле прошел торжественный прием от имени Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой, посвященный чествованию лучших семей Татарстана. В нем приняли участие 48 семей.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov