Минниханов многодетным семьям: «Вы видите счастье там, где другие – трудности»

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Торжественный прием от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой, посвященный лучшим семьям республики, прошел в Казанском Кремле. Участниками мероприятия стали 48 семей, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«В преддверии Дня Республики здесь собрались те, кем гордится Татарстан, кто каждый день своим примером доказывает, что настоящая сила – в семье. Сегодня с нами в этом зале юбиляры семейной жизни, которые прожили вместе долгие годы – в радости и в испытаниях. Такие союзы – лучшее доказательство того, что настоящая любовь и верность существуют», – сказал Рустам Минниханов в приветственном слове.

Отдельно Минниханов обратился к родителям военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Он поблагодарил их за воспитание детей, для которых чувство долга имеет особое значение, а также выразил признательность женам и детям бойцов за поддержку своих близких.

Гордостью Татарстана Раис республики также назвал многодетных и приемных родителей. По его словам, такие семьи не останавливаются перед трудностями, а их душевная щедрость делает республику добрее.

Минниханов напомнил, что 2026 год в России объявлен Годом народного единства, а в Татарстане – Годом воинской и трудовой доблести. По его словам, обе темы объединяют людей, готовых поддерживать друг друга на фронте и в тылу, на предприятиях и в сельском хозяйстве, в городах и селах.

При этом именно в семье формируются уважение к старшим, память о подвигах предыдущих поколений, трудолюбие и способность преодолевать трудности.

Поддержку семей Минниханов назвал одним из приоритетов Татарстана. В 2026 году в республике появились новые меры социальной помощи. В частности, вдвое увеличили единовременные выплаты женщинам, живущим в сельской местности, при рождении детей.

Для семей, в которых одновременно родились трое и более детей, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, им назначается ежемесячное пособие на каждого ребенка.

Раис Татарстана подчеркнул, что развитие мер поддержки продолжится, поскольку помощь семьям является не разовой задачей, а постоянной обязанностью. Он пожелал участникам приема любви и семейного тепла на долгие годы, здоровья и благополучия.

Во время мероприятия Минниханов также вручил государственные награды.

Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получили гвардии подполковник Максим Кияев и гвардии ефрейтор Юлия Кияева.

Медалью ордена «Родительская слава» наградили родителей пятерых детей Марата и Альбину Гатиных из Нижнекамского района, родителей четырех детей Радиса и Наилю Самиевых из Арского района, а также родителей шестерых детей Виктора Федорова и Марину Варламову из Казани.

Медаль «Ана даны – Материнская слава» получили мать 11 детей Гульфира Асадуллина из Алькеевского района, мать шестерых детей Гелюса Баязитова из Атнинского района, мать шестерых детей Эльмира Бигильдина из Альметьевского района, мать пятерых детей Регина Сафина из Азнакаевского района и мать пятерых детей Марина Цветкова из Аксубаевского района.

На сцену также пригласили молодую семью из Арска – Рустема и Алсу Касимовых, у которых недавно родился второй ребенок. Минниханов поздравил родителей и вручил им свидетельство о рождении ребенка.