Общество 6 сентября 2025 12:00

Минниханов выразил благодарность ветеранам СВО за участие в Кубке Раиса РТ

Фото: gossov.tatarstan.ru 

В Татарстане прошел Спортивный кубок Раиса РТ для участников СВО. Как напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале, в соревнованиях приняли участие более 400 человек из 36 районов и городов республики.

Программа включала состязания по плаванию, настольному теннису, нардам, армрестлингу, мини-футболу и волейболу.

Рустам Минниханов отметил, что республика гордится своими героями, и выразил благодарность всем участникам турнира.

Видео: Телеграм-канал Рустама Минниханова

#соревнования #Рустам Минниханов #ветераны СВО
