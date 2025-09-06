Минниханов выразил благодарность ветеранам СВО за участие в Кубке Раиса РТ
В Татарстане прошел Спортивный кубок Раиса РТ для участников СВО. Как напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале, в соревнованиях приняли участие более 400 человек из 36 районов и городов республики.
Программа включала состязания по плаванию, настольному теннису, нардам, армрестлингу, мини-футболу и волейболу.
Рустам Минниханов отметил, что республика гордится своими героями, и выразил благодарность всем участникам турнира.
Видео: Телеграм-канал Рустама Минниханова