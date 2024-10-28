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Минниханов выложил видеоролик о различных аспектах жизни Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил видеоролик, затрагивающий самые разные аспекты жизни республики.
«Вдохновляющий ролик о нашей республике! Безнең Татарстан! (в переводе с татарского — „Наш Татарстан!“)» — написал руководитель региона.
В ролике виды красот природы и памятников архитектуры сменяются сценами из культурной, научной, экономической, спортивной и других сфер жизни татарстанцев.
В один из моментов за кадром звучат слова Президента России Владимира Путина (сказанные в ответ на вопрос «Татар-информа» о том, почему Казань была выбрана для проведения саммита БРИКС).
«<...> уровень внутренней культуры народа <...> вызывает уважение. <...> думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана. <...> Естественным образом становится центром притяжения. <...> Хороший пример <...> для всей страны», — говорит российский лидер.
В финале ролика над мечетью «Кул Шариф» поднимается луна, ее сменяет панорама утренней Казани, на фоне которой появляется призыв посетить Татарстан. Снял видео режиссер Ильшат Рахимбай.
Видео: t.me/rustamminnikhanov.
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