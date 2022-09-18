Минниханов выложил видеоролик ко Дню работников леса

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики в своем Telegram-канале с Днем работников леса, который отмечается сегодня.

Руководитель республики выложил видеоролик, рассказывающий о «колоссальном труде хранителей леса». Сцены из жизни леса сменяются кадрами, на которых запечатлены действия одного из лесников. Закадровый текст звучит на русском и татарском языках: русскую озвучку сопровождают татарские субтитры, татарскую — русские.

«Поздравляю всех с Днем работников леса! Урман хезмәткәрләре көне белән котлыйм! Минем өчен аеруча якын бәйрәм бүген… („Сегодня особенно близкий мне праздник…“)» — также написал Рустам Минниханов, напомнив о личной связи с этой датой (его отец Нургали Минниханов был лесоводом).

Накануне Президент Татарстана во время традиционного республиканского совещания отметил большой вклад лесников в охранение и развитие лесного комплекса региона.

День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября начиная с 1966 года — сначала в Советском Союзе, а потом в России и ряде других постсоветских стран.