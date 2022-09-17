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Ру Тат
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Экология
17 сентября 2022  11:33

Рустам Минниханов поздравил лесников с профессиональным праздником

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Третье воскресенье сентября — День лесника. Сегодня в Казани будут организованы большие мероприятия. Я считаю, что это очень важная отрасль. Тем более с учетом пожароопасного периода перед лесниками были поставлены серьезные задачи. Наши коллеги достойно справляются», — сказал Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме Правительства. 

Он отметил большой вклад татарстанских лесников в охранение и развитие лесного комплекса.

#Рустам Минниханов
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