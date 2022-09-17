Рустам Минниханов поздравил лесников с профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Третье воскресенье сентября — День лесника. Сегодня в Казани будут организованы большие мероприятия. Я считаю, что это очень важная отрасль. Тем более с учетом пожароопасного периода перед лесниками были поставлены серьезные задачи. Наши коллеги достойно справляются», — сказал Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме Правительства.

Он отметил большой вклад татарстанских лесников в охранение и развитие лесного комплекса.