Фазлеева – о Дне отцов: Отцовство – миссия и предназначение настоящего Мужчины

Вице-премьер Правительства Татарстана Лейла Фазлеева поздравила отцов республики с праздником – Днем отца.

«Уважаемые отцы!

Разрешите сердечно поздравить всех отцов Республики Татарстан с праздником!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства с 2021 года в календаре важных праздничных дат появился День отца.

Отцовство – миссия и предназначение настоящего мужчины.

Папа – это защита и опора, сила и мужество, безопасность и спокойствие семьи. Именно с образом отца связаны теплые воспоминания детства каждого из нас. Дочери он дарит нежность и любовь, сыну передает знания и своим примером показывает, что значит быть мужчиной, который всегда готов защитить свою семью и Родину. Именно отцам принадлежит главенствующая роль в сохранении и устойчивом развитии института семьи, в сбережении традиций, ценностей и устоев нашей страны, в обеспечении безопасности республики и государства.

Желаю всем папам на долгие годы оставаться для своих семей надежной опорой и образцом для подражания.

Пусть в ваших семьях всегда царит теплая атмосфера, взаимопонимание и благополучие, а радость отцовства, удачи и победы детей делают вас сильнее и счастливее», – говорится в поздравлении.

День отца был учрежден указом Президента России Владимира Путина в октябре 2021 года. День установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметил: «Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей».