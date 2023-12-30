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Общество 30 декабря 2023 17:18

Минниханов выложил видео с котами и спросил подписчиков о настроении перед Новым годом

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Минниханов выложил видео с котами и спросил подписчиков о настроении перед Новым годом
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале шуточный видеоролик и поинтересовался настроением подписчиков перед Новым годом.

В коротком видео администратор канала и пресс-служба руководителя республики в образе котов обсуждают возможность публикации ролика с этими животными, но сомневаются, что Раис РТ согласует такой жест.

«Согласовал. Как настроение, дуслар („друзья“ в переводе с татарского — прим. Т-и)?» — написал Рустам Минниханов.

Ранее Раис Татарстана поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. «Уходящий год был непростым, но мы крепко стоим на ногах», — подчеркнул он.

#Рустам Минниханов #Новый год
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