Минниханов выложил видео с котами и спросил подписчиков о настроении перед Новым годом

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале шуточный видеоролик и поинтересовался настроением подписчиков перед Новым годом.

В коротком видео администратор канала и пресс-служба руководителя республики в образе котов обсуждают возможность публикации ролика с этими животными, но сомневаются, что Раис РТ согласует такой жест.

«Согласовал. Как настроение, дуслар („друзья“ в переводе с татарского — прим. Т-и)?» — написал Рустам Минниханов.

Ранее Раис Татарстана поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. «Уходящий год был непростым, но мы крепко стоим на ногах», — подчеркнул он.