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Минниханов выложил видео первого дня работы министром финансов РТ в 1996 году
Раис Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня финансиста опубликовал в своем Telegram-канале архивную запись первого дня своей работы министром финансов РТ в 1996 году.
«Всех финансистов с профессиональным праздником! Мой первый рабочий день министром финансов», — написал руководитель республики.
Рустам Минниханов, бывший тогда главой Высокогорского района РТ, был назначен министром финансов Татарстана 10 ноября 1996 года. Он занимал этот пост до 10 июля 1998-го.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил финансистов Татарстана с профессиональным праздником.
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