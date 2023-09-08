Минниханов выложил видео первого дня работы министром финансов РТ в 1996 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня финансиста опубликовал в своем Telegram-канале архивную запись первого дня своей работы министром финансов РТ в 1996 году.

«Всех финансистов с профессиональным праздником! Мой первый рабочий день министром финансов», — написал руководитель республики.

Рустам Минниханов, бывший тогда главой Высокогорского района РТ, был назначен министром финансов Татарстана 10 ноября 1996 года. Он занимал этот пост до 10 июля 1998-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил финансистов Татарстана с профессиональным праздником.