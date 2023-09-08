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Алексей Песошин поздравил финансистов Татарстана с профессиональным праздником
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил финансистов республики с профессиональным праздником.
«От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю всех финансистов республики и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником – Днем финансиста!
Финансовая система во все времена играла важнейшую роль в жизни общества. От ее эффективного функционирования зависят стабильное развитие всех сфер экономики, реализация социально значимых программ, повышение уровня и качества жизни граждан.
Финансовая дисциплина, стабильность межбюджетных отношений, эффективность расходов – главные задачи, которые вы успешно решаете каждый день. Благодаря этому Татарстан справится с любыми вызовами.
Уверен, что высокий профессионализм, порядочность и честность всегда будут отличать финансистов нашей республики.
Спасибо вам за труд, добросовестное отношение к делу.
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи.
С праздником вас!» – говорится в тексте поздравления.
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