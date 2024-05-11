Минниханов выложил видео о прошедших в Казани сборах «Наследники Победы»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале рассказал о состоявшемся в Казани VII военно-спортивном сборе «Наследники Победы» и выложил посвященный им видеоролик.

«К нам приехали кадеты шести суворовских училищ МВД России, учебных заведений Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. Честь нашей республики защищали кадеты Елабужского суворовского училища», — написал Раис РТ.

По словам Минниханова, все участники сбора «выбрали благородный путь служения людям и Отечеству».

«Илебезнең суворов училищелары һәм кадет мәктәпләре бер-берсе белән шулай аралашып эшләргә тиеш. Алар дус булганда Ватаныбыз бердәмлеге тагын да ныграк була (в переводе с татарского — „Так должны взаимодействовать суворовские училища и кадетские школы нашей страны. Когда они дружны, единство нашей Родины становится еще крепче“)», — добавил руководитель республики.

В опубликованном Рустамом Миннихановым видеоролике собраны наиболее зрелищные моменты проходивших в рамках сбора состязаний. В финале участники соревнований хором произносят: «Мы — наследники Победы!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани накануне, 10 мая, завершился военно-спортивный сбор «Наследники Победы». Второе место заняла команда «Елабужские Барсы» Елабужского суворовского военного училища МВД России.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.