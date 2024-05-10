«Вы – гордость России»: В Казани завершились военно-спортивные сборы «Наследники Победы»

Сегодня в парке Победы Казани состоялось торжественное завершение военно-спортивных сборов «Наследники Победы». На плацу в парадной форме выстроились все участники седьмых военно-спортивных сборов «Наследники Победы». Под звуки Марша Преображенского полка знаменная группа вынесла государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан, знамена Казанского юридического института МВД России, военно-спортивного сбора «Наследники Победы», а также суворовских училищ и кадетских корпусов, участвовавших в соревнованиях.

Кадетов и суворовцев первым поприветствовал начальник Главного управления по работе с личным составом, генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. В своей речи он подчеркнул, что ребята должны помнить и чтить великий подвиг предков.

«От имени генерала полиции России Владимира Колокольцева поздравляю вас с завершением сбора. Этот сбор из эксперимента превратился в добрую традицию. Суворовцы и кадеты доказали, что в Казань приехали сильнейшие. Я уверен, что участие в сборе только укрепило вас в мысли о правильности выбранной профессии. Вы всегда должны быть достойны звания наследников победы, чтить память о подвиге ушедших поколений и беречь нашу Родину от любых посягательств», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила ребят от имени Раиса республики с Днем Победы.

«Я хочу поблагодарить ваших родителей, родных и близких за ваше воспитание. Спасибо вам за ваш родительский подвиг. Дорогие ребята, вы – гордость Российской Федерации. Желаю вам всего самого доброго», – сказала она.

Суворовцы и кадеты с 30 апреля по 10 мая этого года состязались в патриотических интеллектуальных конкурсах, таких как «Не смолкнет слава тех великих дней» и «Памяти павших будем достойны», а также в викторине «Дорогами войны». Юные спортсмены проявили себя в командных соревнованиях по волейболу, перетягивании каната и мини-футболе, а также в выполнении норм ГТО и турнире по шахматам «Суворовский гамбит».

Творческие таланты суворовцы и кадеты демонстрировали в смотре строя и песни, смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Нет ничего дороже нам Отчизны», а также в конкурсе «Визитная карточка», где каждая команда представила свое учебное заведение. Практический же опыт участники сбора получили на полевом выходе «Марш-бросок Победы», во время которого они отработали навыки по защите от оружия массового поражения, действиям при воздушной тревоге, ориентированию на местности, преодолении минного поля, метании гранаты, управления БПЛА и стрельбе.

По итогам сборов, в командном зачете третье место заняла команда «Северные Атланты» Санкт-Петербургского Суворовского училища МВД России, второе место заняла татарстанская команда «Елабужские Барсы» Елабужского Суворовского военного училища МВД России, возглавила пьедестал команда «Забайкальские Манулы» Четинского Суворовского военного училища МВД России. Всем призерам вручили ценные подарки, кубки и дипломы.

По решению Министра внутренних дел РФ восьмые военно-спортивные сборы в 2025 году пройдут уже в Москве.