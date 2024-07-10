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Минниханов встретился в Казани с главой МЧС Куренковым
Работа пожарно-спасательного гарнизона Татарстана, совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсуждались на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова и главы МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Министр прибыл в Казань для участия в Совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Событие собрало представителей России, Китая, ОАЭ, Белоруссии и Эфиопии.Куренков отметил высокий уровень организации совещания.
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