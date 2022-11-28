Минниханов встретился в Азербайджане с соотечественниками

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарских организаций в Азербайджане. Он отметил, что проживающие в республике татары вносят большой в сохранение своей культуры.

«Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые дружественные отношения. А наши соотечественники, проживающие здесь, вносят огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры» – отметил Президент и пообещал, что все обращения общественников по поддержке сохранения языка и культуры будут взяты в работу.

Всего в Азербайджане сегодня проживают 27 тыс. татар, действует несколько общественных организаций, в том числе – Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек», республиканское общество татарской культуры «Туган тел», общественное объединение «Татарстан» и отделение общества татарских женщин «Ак калфак» в Азербайджане.

Участники встречи так же посетили выставку, посвященную истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что в эти дни также в Баку проходят гастроли Казанского Татарского государственного ТЮЗа и проводится выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Напомним, Минниханов сегодня вечером прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где кроме общения с соотечественниками он планирует провести ряд деловых встреч.