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Официальная хроника
28 ноября 2022  17:14

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. В международном аэропорту города Баку его встретили замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

«В программе Президента Татарстана – участие в татарстано-азербайджанском деловом форуме», – сказала Галимова.

По ее словам, в Баку накануне прибыла большая делегация руководителей промышленных предприятий и представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, запланированы деловые встречи, а так же встреча с соотечественниками.

 

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