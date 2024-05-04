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Минниханов встретился в Абу-Даби с Президентом ОАЭ
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян провели встречу в Абу-Даби. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Стороны обсудили текущую ситуацию и вопросы развития экономического сотрудничества. Помимо этого, Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бин Мохамеда Аль Нахъяна — соратника отца-основателя ОАЭ, приближенного советником шейха Заида.
Встреча состоялась перед поездкой Раиса Татарстана в Гамбию, где тот в качестве главы российской делегации, а также руководителя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» примет участие в 15-м саммите глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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