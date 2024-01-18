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Минниханов встретился с замдиректора ФСИН России Степаненко
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу в замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Рустамом Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Гостя впечатлили высокие темпы строительства «Все это очень впечатляет. По ряду объектов мы перешли к пуско-наладочным работам. Огромное спасибо лично вам и всей вашей команде», — заявил Степаненко.
Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в сфере уголовно-исполнительной системы Татарстана, а также адаптация граждан после освобождения из мест заключения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый изолятор в Казани достроят к ноябрю 2025 года.
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