Минниханов встретился с замдиректора ФСИН России Степаненко

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу в замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Рустамом Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Гостя впечатлили высокие темпы строительства «Все это очень впечатляет. По ряду объектов мы перешли к пуско-наладочным работам. Огромное спасибо лично вам и всей вашей команде», — заявил Степаненко.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в сфере уголовно-исполнительной системы Татарстана, а также адаптация граждан после освобождения из мест заключения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый изолятор в Казани достроят к ноябрю 2025 года.