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Ру Тат
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Политика
10 января 2023  19:37

Минниханов встретился с хокимом Джизакской области Узбекистана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Джизакской области Узбекистана Эргашем Салиевым в Казанском Кремле. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. 

Минниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами – растут объемы товарооборота, реализуется ряд совместных проектов. Так, в прошлом году в городе Джизак состоялось открытие филиала КФУ. Кроме того, Татарстан активно сотрудничает с Джизакской областью в сфере развития информационных технологий. 

«Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств», – подчеркнул Минниханов. 

Салиев в свою очередь выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии сотрудничества с Татарстаном, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также хоким в рамках своего визита в Татарстан посетил Иннополис, ИТ-парк им.Башира Рамеева, Химград и КФУ.

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