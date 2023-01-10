Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Джизакской области Узбекистана Эргашем Салиевым в Казанском Кремле. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами.

Минниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами – растут объемы товарооборота, реализуется ряд совместных проектов. Так, в прошлом году в городе Джизак состоялось открытие филиала КФУ. Кроме того, Татарстан активно сотрудничает с Джизакской областью в сфере развития информационных технологий.

«Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств», – подчеркнул Минниханов.

Салиев в свою очередь выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии сотрудничества с Татарстаном, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также хоким в рамках своего визита в Татарстан посетил Иннополис, ИТ-парк им.Башира Рамеева, Химград и КФУ.