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Минниханов встретился с вице-премьером Беларуси Пархомчиком
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком. Он отметил, что у республик есть все возможности для наращивания сотрудничества.
«Надеюсь, визит вашей делегации будет способствовать дальнейшему развитию связей», – сказал Минниханов Пархомчику. Он попросил гостя передать слова благодарности Президенту Беларуси Александру Лукашенко и премьер-министру Роману Головченко за личное внимание к развитию татарстано-белорусских отношений.
«Беларусь стабильно входит в число лидеров – внешнеторговых партнеров Татарстана. Наш товарооборот превышает миллиард долларов», – отметил руководитель республики.
Он напомнил, что сотрудничество ведется в области нефтехимии, машиностроения, АПК, транспорта, медицины, высоких технологий, легкой промышленности, потребительского рынка, лесного хозяйства и других сферах, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Татарстан много лет успешно сотрудничает с белорусскими партнерами, в числе которых –«Белнефтехим», «Минский тракторный завод», «Гомсельмаш», «Амкодор», «Минский автомобильный завод» и многие другие. Хорошо себя зарекомендовали белорусские городские автобусы и трамваи. В частности, накануне на маршрут в Казани вышел первый из 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т20, напомнил Минниханов.
«Мы также развиваем сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере науки, образования, культуры, туризма и спорта. Будем ждать белорусских участников на предстоящих „Играх Будущего“, которые пройдут в Казани в следующем году», – добавил Раис Татарстана.
Пархомчик также отметил большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области транспорта и промышленной кооперации.
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