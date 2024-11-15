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Минниханов встретился с участниками проекта «Вахта Героев Отечества»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с Героями России — участниками проекта «Вахта Героев Отечества». Он рассказал об этом в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Люди, чей подвиг является примером, встречаются с ветеранскими организациями, проводят уроки мужества в школах, вузах, кадетских корпусах. Для нас большая честь принимать их в Татарстане», — заметил Раис РТ.
«Безнең республикада 31 кеше Герой исеменә ия. Аларның батырлыклары безнең өчен үрнәк булып тора (в переводе с татарского — „В нашей республике 31 человек имеет звание Героя. Их подвиги являются для нас примером“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.
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