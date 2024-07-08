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Минниханов встретился с руководством Уральской горно-металлургической компании
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Иннопром в Екатеринбурге встретился с руководством Уральской горно-металлургической компании, сообщает глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.
«В Татарстане развит промышленный сектор. Наши крупные предприятия активно сотрудничают с уральской горно-металлургической компанией» - подчеркнул в ходе встречи Минниханов.
Уральская горно-металлургическая компания – крупнейший производитель меди в России, является стратегическим партнером Татарстана.
На стенде были презентованы проекты компании в разных регионах страны. Стороны обсудили вопросы поставки продукции УГМК для предприятий республики.
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