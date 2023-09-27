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Минниханов встретился с руководством Туркмении
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Туркмении и принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Так, с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым он обсудил торгово-экономическое сотрудничество Татарстана и Туркмении, а также работу туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, руководитель РТ побывал в городе Аркадаг.
Минниханов подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Туркменией приобрело особую значимость в условиях непростой обстановки в мире. Поэтому РТ будет прилагать все усилия для их укрепления и расширения.
Напомним, что ранее руководство и народ Туркмении с Днем независимости республики поздравил Президент России Владимир Путин.
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