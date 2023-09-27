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Путин поздравил Бердымухамедовых с 32-й годовщиной независимости Туркмении
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и народ Туркмении с 32-й годовщиной независимости республики. Телеграммы направлены действующему и бывшему президентам республики Сердару и Гурбангулы Бердымухамедовым.
В послании действующему главе государства Путин выразил надежду на совместное развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие во благо народов России и Туркмении.
Во второй телеграмме Президент России отметил личный вклад председателя Халк Маслахаты республики Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении связей между странами.
«Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-туркменистанских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.
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