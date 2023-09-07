Минниханов встретился с руководством китайской энергетической компании CHN Energy

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях первого международного форума «РОСТКИ» в Казани встретился с руководством китайской компании CHN Energy. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Государственная энергетическая и инвестиционная корпорация, которую вы возглавляете, – крупнейшая энергетическая и горнодобывающая компания вашей страны, а также крупнейший в мире производитель угля и химикатов, тепловой и ветряной энергии», – отметил в своем обращении Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

CHN Energy – крупнейшая энергетическая и горнодобывающая организация КНР, которая входит в сотню крупнейших компаний мира. Основным направлением деятельности является добыча и обработка угля.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в столице РТ стартовал первый крупнейший международный форум «Россия – Китай». Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.