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Минниханов встретился с руководством китайской энергетической компании CHN Energy
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях первого международного форума «РОСТКИ» в Казани встретился с руководством китайской компании CHN Energy. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Государственная энергетическая и инвестиционная корпорация, которую вы возглавляете, – крупнейшая энергетическая и горнодобывающая компания вашей страны, а также крупнейший в мире производитель угля и химикатов, тепловой и ветряной энергии», – отметил в своем обращении Минниханов.
CHN Energy – крупнейшая энергетическая и горнодобывающая организация КНР, которая входит в сотню крупнейших компаний мира. Основным направлением деятельности является добыча и обработка угля.
Сегодня в столице РТ стартовал первый крупнейший международный форум «Россия – Китай». Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.
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