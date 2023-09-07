Минниханов дал старт первому российско-китайскому форуму «РОСТКИ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В «Казань Экспо» стартовала церемония открытия международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Казань впервые принимает гостей из Китая на данной площадке в таком формате.

«Мы искренне благодарны, что наши китайские партнёры откликнулись на приглашения», — заявил руководитель республики.

Он отметил, что благодаря усилиям лидеров России и Китая появилась отличная возможность работать не только на федеральном, но и на региональном уровне.

«Важная задача, которую предстоит решить, — повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Китай выступает надёжным партнёром в достижении поставленных целей. Мы постарались сделать форум интересным и полезным для каждого гостя», — добавил Раис Татарстана.

Он отметил, что в рамках форума подготовлены 47 сессий по 11 основным направлениям, и пригласил всех гостей принять в них участие, выдвинуть новые инициативы и предложения по итогам обсуждений.

«Мы ждём конкретных договоренностей и подписания соглашений между Россией и Китаем в рамках форума, и у нас есть пожелание проводить этот форум ежегодно», — сказал Рустам Минниханов.

Так, в следующем году он предложил провести мероприятие 14-15 ноября.

Отметим, что участие в форуме принимают свыше 5,5 тыс. представителей из 24 стран и 57 регионов России.