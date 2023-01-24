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Спорт
24 января 2023  15:47

Минниханов встретился с президентом Всероссийской федерации самбо Елисеевым

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Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в рабочем кабинете Дома Правительства РТ с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым. Они обсудили реализацию совместных проектов и популяризацию самбо как одного из отечественных видов спорта.

Также Минниханов и Елисеев затронули темы организации работы секций самбо в муниципальных образованиях, оказания содействия в дальнейшем развитии и создания материально-технической базы данного вида спорта, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во встрече приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, министр науки и образования РТ Ильсур Хадиуллин, президент федерации самбо РТ Иван Егоров и другие.

Напомним также, что сегодня Минниханов поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в Кубке России.

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