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Ру Тат
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Спорт
24 января 2023  10:11

Минниханов поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в Кубке России

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Сегодня в Казанском Кремле чествовали команду мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» – обладателя Кубка России по волейболу 2022 года. Спортсменов поздравил с блестящей победой на Кубке России-2022 поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, что победу спортсмены завоевали уже в одиннадцатый раз, продемонстрировав высочайшее спортивное мастерство и командный дух. «Мы внимательно следили за вашими выступлениями и получили огромное удовольствие от просмотра игр. Финальная игра за Кубок продемонстрировала силу нашей команды и не оставила ни единого шанса соперникам. Вся республика гордится вашей победой. Бик зур рәхмәт сезгә!», – сказал Минниханов.

 

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Благодаря успехам прославленных клубов, волейбол в Татарстане развивается стремительными темпами и является одним из самых массовых и популярных видов спорта, отметил руководитель республики. Он отдельно поблагодарил руководство команды, игроков, тренерский состав во главе с Алексеем Вербовым, а также руководство Федерации волейбола республики и спонсора клуба.

Не менее значимый вклад в победу казанских спортсменов вносят болельщики, друзья и все жители Татарстана, добавил Минниханов, и пожелал спортсменам счастья, здоровья и дальнейших блестящих побед.

После этого он вручил команде Благодарности Президента Республики Татарстан. Спортсмены в свою очередь подарили Минниханову памятную медаль и поблагодарили за внимание к клубу и поддержку спорта в республике, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Позже Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором еще раз поблагодрил спортсменов. «Кубков много не бывает! Наградили сегодня в Кремле волейболистов „Зенит- Казань“. Ребята завоевали уже 11-й Кубок России! Алга, Зенит!», — написал он.

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