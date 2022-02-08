Появился сайт с информацией о всех мероприятиях в Казани как молодежной столице ОИС

Запустился сайт с информацией и расписанием всех мероприятий, проводимых в связи с тем, что Казань стала в 2022 году молодежной столицей исламского мира. На нем можно ознакомится с планом мероприятий и прочитать их краткое описание на русском, английском и татарском языках. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«Мы видим, что у молодежи в Татарстане есть большой интерес к взаимодействию со странами исламского мира. Сегодня мы запустили сайт с информацией о мероприятиях, запланированных в Казани в 2022 году, для того, чтобы молодые люди из Татарстана, других регионов России и стран ОИС смогли стать частью этих больших событий», — отметила спикер.

Она добавила, что также уже начали работать аккаунты в соцсетях, посвященные мероприятиям в Казани как молодежной столице исламского мира.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы стран ОИС в 2022 году. В связи с этим в город приедут молодые люди из разных стран организации исламского сотрудничества.