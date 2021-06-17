Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находится в Узбекистане с рабочим визитом, встретился с представителями татарских общественных организаций страны. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В Узбекистане проживают порядка 300 тыс. татар — около 1% населения республики. Больше всего их в Ташкенте, Ташкентской области, Бухаре и области — 150 тыс. и 7,5 тыс. соответственно. Это одна из крупнейших диаспор за рубежом, рассказала Галимова.

«Президент республики в рамках своих визитов в Узбекистан регулярно проводит встречи с соотечественниками. Так, с представителями татарских общественных объединений встречались в 2017, 2018, 2019 годах», — добавила руководитель пресс-службы Президента Татарстана.

Рустам Минниханов прибыл в республику накануне. Он принял участие в деловом форуме «Татарстан-Узбекистан», встретился с Премьер-министром Абдуллой Ариповым и Президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Фото пресс-службы Президента Татарстана