Рустам Минниханов: Будем наращивать товарооборот с Узбекистаном не в процентах, а в разы

Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, в международном аэропорту Ташкента Рустама Минниханова встретили министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а также посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

Президент Татарстана поблагодарил принимающую сторону за организацию делового форума «Татарстан-Узбекистан», который, по убеждению Рустама Минниханова, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Наш приезд в вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики. Всё это направлено на укрепление отношений Российской Федерации и Республики Узбекистан. Пандемия немного отбросила нас назад, но мы должны активизировать контакты», — отметил Президент Татарстана.

В свою очередь Сардор Умурзаков отметил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем всестороннем укреплении сотрудничества с Татарстаном. «Ваш визит является для нас знаковым. Татарстан — один из самых продвинутых регионов РФ во всех отношениях», — заявил министр инвестиций и внешней торговли.

После переговоров Рустам Минниханов и Сардор Умурзаков направились в Национальный выставочный комплекс «УзЭкспоЦентр», где начал работу деловой форум «Татарстан-Узбекистан».

Фото: пресс-служба Президента РТ

Перед началом пленарной сессии состоялся осмотр выставки промышленных предприятий Татарстана. Свои экспозиции представили 14 предприятий, в том числе Казанский вертолетный завод, «ПО ЕлАЗ», компания «Эйдос-Медицина».

Открывая форум, Рустам Минниханов подчеркнул важность работы на уровне регионов в рамках росийско-узбекистанских отношений. «Хочу выразить признательность за внимание и поддержку развития межрегионального сотрудничества Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву», — отметил Президент РТ.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что между Татарстаном и Узбекистаном сложилась хорошая динамика контактов, происходит регулярный обмен делегациями.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Руководитель республики напомнил, что «КАМАЗ» открыл в Узбекистане автоцентр и запустил линию сборки грузовиков. Компания «Татнефть» в свою очередь имеет планы по развитию сети автозаправочных станций. Между республиками ведется сотрудничество в области образования, здравоохранения, ЖКХ.

«Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере машиностроения, поставке в Узбекистан вертолетов, у нас есть огромный опыт в строительстве, модернизации объектов энерго- и гидроэнергетики — в этом направлении мы могли бы тоже серьезно поработать», — отметил Рустам Минниханов.

В свою очередь Сардор Умурзаков поблагодарил Рустама Минниханова за личное участие в форуме.

«Татарстан занимает особое место в нашем стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Высоко ценим наше доверительное сотрудничество. В Узбекистане сегодня проживает почти 300 тысяч татар. В свою очередь в Татарстане проживает почти 9 тысяч наших соотечественников. Отдельно хочу отметить нашу культурную, языковую схожесть. Важно продолжать укреплять и расширять наши связи», — заключил министр.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Как было отмечено на форуме, в 2020 году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном из-за пандемии снизился на 19,7% и составил 156 млн долларов. Татарстан готов наращивать в Узбекистан поставки вертолетов разных модификаций, нефтехимическую продукцию, сельхозтехнику, автомобильные шины, продукцию «Халяль».

После форума Президент Татарстана провел рабочую встречу с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. «Мы активно развиваем взаимодействие с Узбекистаном. В прошлом году из-за пандемии сократился товарооборот, будем наращивать не в процентах, а в разы», — сказал Рустам Минниханов.

В беседе Абдулла Арипов отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном сейчас переживают беспрецедентный подъем.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Республика Татарстан под вашим руководством является одним из самых успешных субъектов Российской Федерации. Уверен, нынешний визит позволит еще больше углубить наши отношения», — заявил он.

Под конец рабочего дня Президент Татарстана провел встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Рустам Минниханов выразил признательность за внимание и поддержку развития сотрудничества с Татарстаном в рамках российско-узбекистанских отношений.

Рустам Минниханов напомнил, что сотрудничество между двумя республиками развивается на всех уровнях. «В Группе стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую я возглавляю по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, участвует представитель от Узбекистана», — сказал Президент Татарстана. Он отметил, что площадка способствует сближению двух стран.

В ответном слове Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень развития Татарстана в сфере государственного управления.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Каждый визит нашей делегации в Татарстан привносит новое в развитие нашей республики. С удовольствием отправляю в ваш регион моих коллег, чтобы они переняли лучшие практики», — сказал Президент Узбекистана.

После двусторонних переговоров Рустам Минниханов прокомментировал итоги встречи журналистам.

«Спасибо, что есть возможность в рамках российско-узбекистанских отношений работать на региональном уровне. Я доложил уважаемому Президенту Узбекистана о форуме, который мы сегодня провели. О планах развития индустриальных площадок, работе по расширению модельного ряда, сервисов автогиганта “КАМАЗ”, работе нашей нефтяной компании “Татнефть”», — рассказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что обсуждались не только поставки товаров, но и реализация инвестиционных проектов в Узбекистане с участием татарстанских компаний. Речь шла о локализации татарстанских производств и создании рабочих мест.

Фото: пресс-служба Президента РТ

По словам Рустама Минниханова, на встрече обсуждались вопросы развития образования, создания инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса.

«Направлений для сотрудничества очень много, и, конечно же, не секрет, что в России очень востребованы работники из Узбекистана. Пандемия нас немного приостановила, но мы хотим, чтобы узбекские работники могли приезжать, они очень востребованы», — заключил Президент Татарстана.