Минниханов встретился с председателем парламента Каракалпакстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана (Узбекистан) Аманбаем Орынбаевым. Стороны обсудили развитие отношений в рамках российско-узбекистанского партнерства, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов напомнил, что в прошлом году на Форуме регионов в Ташкенте между республиками было подписано соглашение о сотрудничестве. «Уверен, данный документ позволит укрепить связи между Татарстаном и Каракалпакстаном. Мы уже развиваем наше межпарламентское взаимодействие», — обратил внимание Раис РТ и отметил особую заслугу президентов России и Узбекистана в расширении взаимодействия между странами и регионами.

«Наше сотрудничество в этом году с Узбекистаном продолжает активно развиваться. В феврале мы принимали в Казани уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева на открытии Игр будущего. В свою очередь, татарстанские делегации посетили Ташкент, Сурхандарьинскую, Бухарскую и Навоийскую области. Также татарстанская делегация приняла участие в международной промышленной выставке „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ в Ташкенте», — напомнил Рустам Минниханов.

По его данным, растут объемы взаимной торговли. Так, по итогам 2023 года они увеличились более чем на четверть, до 370 млн долларов. Причем у Татарстана и Узбекистана есть все необходимое, чтобы эти цифры продолжали увеличиваться.

В Казани успешно действует Генеральное консульство Узбекистана, а в Ташкенте — представительство Татарстана. Кроме того, укреплению деловых контактов и росту туристического потока способствует прямое авиасообщение между Казанью и Ташкентом, Самаркандом, Ферганой. Реализуются соглашения и меморандумы о сотрудничестве, развиваются связи с рядом регионов Узбекистана, в том числе по линии ведущих компаний РТ.

При поддержке руководства Узбекистана работают химико-индустриальные технопарки «Чирчик» и «Джизак». Также запланировано строительство индустриальных парков на территории СЭЗ «Навои» и в Бухарской области. «Эти знаковые совместные проекты — хороший вклад в партнерство наших стран», — подчеркнул Раис Татарстана.

Осуществляется сотрудничество и по ряду других направлений. Так, в вузах РТ обучаются свыше 2,5 тысячи студентов из Узбекистана. Также ведется сотрудничество по линии Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» и международного экономического форума KazanForum.

«Уверен, ваш нынешний приезд в Татарстан будет способствовать дальнейшему развитию нашего взаимодействия. Необходимо переходить к конкретным практическим действиям», — добавил Рустам Минниханов.

В свою очередь, Аманбай Орынбаев выразил благодарность за высокий уровень организации визита делегации в Татарстан. По его словам, сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном развивается в разных сферах: экономике, инвестициях, промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

«Надеемся, что наша нынешняя поездка в Татарстан откроет новые возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества», — добавил председатель парламента Каракалпакстана.

По его мнению, перспективными направлениями для развития отношений могут стать сфера IT и обмен опытом в части развития промышленных площадок на примере ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, что делегация Узбекистана принимала участие в открытии Международной выставки строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка», о чем сообщал «Татар-информ».