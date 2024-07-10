14 регионов и укладка кирпичей от почетных гостей: в Казани началась «Стройка»

В Казани открылась первая Международная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка». Экспозиция включает товары от более чем 60 участников из 14 регионов России и семи городов республики, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

В церемонии открытия приняли участие председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, председатель Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан Аманбай Орынбаев, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев и приглашенные гости.

Как отметила Талия Минуллина, Татарстан считается строительной столицей Приволжского федерального округа, а также входит в топ-3 регионов России по объемам введенных объектов. Такие масштабы открывают перед участниками выставки большие перспективы.

«Но наряду с этим есть и вызовы рынка. Вопросов немало: это разрешение на строительство, выдача разрешительной документации, своды правил, где-то устаревшие нормативы, цифровизация, передача полномочий от муниципалитетов регионы и многое другое. Чтобы принимать эти вызовы достойно, нужно быть в авангарде, так скажем, технологическом», — подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.

«После таких слов нам надо только работать, и все будет хорошо!» — дал свое напутствие участникам выставки председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Далее почетные гости приняли участие в импровизированной стройке. Надев каски, перчатки и взяв в руки мастерки, они, в том числе гости из Узбекистана, приступили к укладке кирпича. Завершилась церемония тем, что гости оставили свои пожелания на одном из строительных блоков.

Деловая программа выставки, как сообщили в пресс-службе ТПП РТ, открылась со встречи с делегацией Республики Каракалпакстан (Узбекистан). Делегация во главе с председателем Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан Аманбаем Орынбаевым находится в Казани с двухдневным визитом.

Перед открытием выставки гости из Узбекистана провели встречу с компаниями-экспонентами и представителями деловых кругов Татарстана. Во время мероприятия был презентован инвестиционный потенциал региона.

«Мы плотно работаем со всеми торгово-промышленными палатами Узбекистана. Сегодня мы смогли поближе познакомиться с возможностями Республики Каракалпакстан и надеемся, что в дальнейшем связи будут только укрепляться», — отметил Шамиль Агеев, который выступал модератором встречи.

В рамках выставки запланированы деловые мероприятия — конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов, семинары, бизнес-встречи и многое другое. В том числе сегодня в первый день открытия состоялась конференция застройщиков Приволжского федерального округа.

Организатором мероприятия является ТПП РТ.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Татарстана