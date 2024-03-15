Минниханов встретился с новыми руководителями Волго-Вятского банка и Банка Татарстан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новыми руководителями Волго-Вятского банка Сбербанка и отделения «Банк Татарстан» — Александром Анащенко и Русланом Салимовым. Их представил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Татарстан — один из самых развитых регионов нашей страны, который никогда не останавливается в росте и постоянно демонстрирует всё новые и новые достижения. Поэтому Сбер активно помогает комплексной цифровизации Татарстана», — заметил Александр Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба Сбера.

Кадровые перестановки в Сбере были проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков, они направлены на реализацию планов по развитию бизнеса банка. Менеджеры приступят к исполнению своих новых обязанностей в первых числах апреля.

В ходе встречи, состоявшейся в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан.

За существенный вклад в укрепление экономического потенциала республики медали «100 лет образования ТАССР» удостоены бывший вице-президент — председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин и экс-заместитель председателя, управляющий отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка Рушан Сахбиев.

Александр Анащенко трудится в команде Сбера почти 28 лет. Начинал он в 1996 году в Воронежском отделении. Он работал в четырех регионах, устанавливая контакты с бизнесом и властью. Среди значимых результатов — региональные проекты на платформе «ГосТех», крупные проекты «Карта жителя региона» и развитии ESG-направления.

Руслан Салимов начал карьеру в Уральском банке Сбербанка в 2012 году. С 2017 года в качестве заместителя управляющего Ростовским отделением курировал блок «Корпоративный бизнес». С апреля 2019-го исполнял обязанности управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Под его руководством команда стабильно перевыполняла показатели и демонстрировала лидерские позиции.