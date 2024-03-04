Бывший управляющий «Банком Татарстан» Сбербанка возглавит Байкальский банк

Бывший заместитель председателя — управляющий отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка Рушан Сахбиев станет руководителем Байкальского банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Александр Абрамкин, прежде возглавлявший Байкальский банк, станет руководителем Центрально-Черноземного банка. Ранее занимавшая этот пост Наталия Цайтлер займет пост руководителя Поволжского банка.

Руководивший Поволжским банком Александр Анащенко в свою очередь назначен председателем Волго-Вятского банка вместо Петра Колтыпина. Последний станет руководителем Уральского банка, а его место во главе Северо-Западного банка займет Дмитрий Суховерхов.

Экс-председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо назначен генеральным директором «СберЛизинга». Занимавший до этого соответствующую должность Вячеслав Спиров станет заместителя директора «СберЛизинга».

Ожидается, что все эти руководители официально вступят в должность в начале апреля.